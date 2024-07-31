В «Атланте» высказались о том, что национальность Миранчука не была для них проблемой

Пресс-служба «Атланты Юнайтед» высказалась об отношении клуба из МЛС к национальности полузащитника сборной России Алексея Миранчука, перешедшего в американский клуб.

«Мы сейчас работаем над получением визы для Алексея Миранчука. Никаких проблем и трудностей, связанных с его национальностью, нет», — приводит слова пресс-службы «Атланты» «Матч ТВ».

Накануне, 30 июля, «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).