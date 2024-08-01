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Тренер «Манчестер Юнайтед» возглавил сборную Ямайки

Тренер «Манчестер Юнайтед» возглавил сборную Ямайки
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Ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Стив Макларен возглавил сборную Ямайки, сообщает футбольная федерация страны на официальном сайте.

Англичанин подписал контракт с национальной командой на два года — до чемпионата мира в США.

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен работал в штабе «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента главного тренера с 2022 года.

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 60 очков и расположились на восьмой строчке. Также подопечные Эрика тен Хага выиграли Кубок Англии, в финале этого турнира победив «Манчестер Сити» со счётом 2:1. В сезоне-2023/2024 «Манчестер Юнайтед» также участвовал в Лиге чемпионов, где не смог выйти из группы, заняв четвёртое место.

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