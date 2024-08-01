«БроукБойз» обыграли «Квант» в матче Кубка России

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Завершился матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались медиаклуб «БроукБойз» и профессиональный клуб «Квант» из Обнинска. Команды играли на центральном стадионе в Одинцове. Победу в игре одержали «БроукБойз» со счётом 1:1 (4:2 пен.).

На 28-й минуте матча забил защитник «Кванта» Дмитрий Демин. На 56-й минуте «БроукБойз» сравняли счёт. В серии пенальти сильнее оказались хозяева.

В другом матче данной стадии встречались две барнаульские команды — «Темп» и «Динамо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1.

В новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.