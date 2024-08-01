Вчера, 31 июля, прошли ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 31 июля (время — московское):
РФШ (Латвия) – «Будё-Глимт» (Норвегия) — 1:3 (0:4 — первый матч);
«Мидтьюлланн» (Дания) – «Унио Эспортива Санта-Колома» (Андорра) — 1:0 (3:0 — первый матч);
«Партизан» (Сербия) – «Динамо» Киев (Украина) — 0:3 (2:6 — первый матч);
«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Стяуа» (Румыния) — 0:1 (1:1 — первый матч);
«Ягеллония» (Польша) – «Паневежис» (Литва) — 3:1 (4:0 — первый матч);
«Динамо» Минск (Беларусь) – «Лудогорец» (Болгария) — 1:0 (0:2 — первый матч);
«Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – ПАОК (Греция) — 0:1 (2:3 — первый матч).
Согласно новым правилам количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.
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