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Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 31 июля

Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 31 июля
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Вчера, 31 июля, прошли ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 31 июля (время — московское):

РФШ (Латвия) – «Будё-Глимт» (Норвегия) — 1:3 (0:4 — первый матч);

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2024, среда. 20:00 МСК
РФШ
Рига, Латвия
Окончен
1 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Икауниекс – 14'     1:1 Хёуге – 40'     1:2 Салтнес – 82'     1:3 Хёг – 88'    

«Мидтьюлланн» (Дания) – «Унио Эспортива Санта-Колома» (Андорра) — 1:0 (3:0 — первый матч);

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2024, среда. 20:15 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
1 : 0
Унио Эспортива Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
1:0 Осорио – 72'    
Удаления: нет / Perez Lluch – 48'

«Партизан» (Сербия) – «Динамо» Киев (Украина) — 0:3 (2:6 — первый матч);

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
0 : 3
Динамо К
Киев, Украина
0:1 Ярмоленко – 17'     0:2 Ванат – 68'     0:3 Караваев – 90+3'    

«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Стяуа» (Румыния) — 0:1 (1:1 — первый матч);

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
0 : 1
Стяуа
Бухарест, Румыния
0:1 Baeten – 90'    

«Ягеллония» (Польша) – «Паневежис» (Литва) — 3:1 (4:0 — первый матч);

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2024, среда. 21:30 МСК
Ягеллония
Белосток, Польша
Окончен
3 : 1
Паневежис
Паневежис, Литва
1:0 Пулулу – 12'     2:0 Пулулу – 69'     3:0 Бенета – 84'     3:1 Гуссиос – 87'    

«Динамо» Минск (Беларусь) – «Лудогорец» (Болгария) — 1:0 (0:2 — первый матч);

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2024, среда. 21:45 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Окончен
1 : 0
Лудогорец
Разград, Болгария
1:0 Бахар – 38'    

«Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – ПАОК (Греция) — 0:1 (2:3 — первый матч).

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Окончен
0 : 1
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Мург – 25'    

Согласно новым правилам количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

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