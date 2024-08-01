Завершились матчи 3-го тура группового этапа женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года. Таким образом, определились все участники плей-офф женского футбольного турнира Олимпиады-2024.

Участники плей-офф:

Франция (ж);

Бразилия (ж);

Испания (ж);

Колумбия (ж);

США (ж);

Япония (ж);

Канада (ж);

Германия (ж);

Раунд плей-офф начнётся с матчей 1/4 финала. Игры данного этапа турнира состоятся в воскресенье, 3 августа. Матчи полуфинала состоятся во вторник, 6 августа. Финал футбольного турнира среди женщин Олимпиады-2024 пройдёт 10 августа. Днём ранее состоится матч за третье место.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады-2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.