Футбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже: результаты матчей 31 июля

Вчера, 31 июля, прошли матчи заключительного, 3-го тура группового этапа олимпийского турнира среди женщин.
Олимпийские игры. Футбол, женщины
Результаты матчей 31 июля.
Группа С. Бразилия — Испания — 0:2;
Группа С. Япония — Нигерия — 3:1;
Группа В. Австралия — США — 1:2;
Группа В. Замбия — Германия — 1:4;
Группа А. Колумбия — Канада — 0:1;
Группа А. Новая Зеландия — Франция — 1:2.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
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