БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже: результаты матчей 31 июля

Футбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже: результаты матчей 31 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 31 июля, прошли матчи заключительного, 3-го тура группового этапа олимпийского турнира среди женщин.

Олимпийские игры. Футбол, женщины
Результаты матчей 31 июля.

Группа С. Бразилия — Испания — 0:2;

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 3-й тур
31 июля 2024, среда. 18:00 МСК
Бразилия (ж)
Окончен
0 : 2
Испания (ж)
0:1 дель Кастильо – 68'     0:2 Путельяс – 90+17'    
Удаления: Марта – 45+5' / нет

Группа С. Япония — Нигерия — 3:1;

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 3-й тур
31 июля 2024, среда. 18:00 МСК
Япония (ж)
Окончен
3 : 1
Нигерия (ж)
1:0 Хамано – 22'     2:0 Танака – 32'     2:1 Эчегини – 42'     3:1 Kitagawa – 45+5'    

Группа В. Австралия — США — 1:2;

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 3-й тур
31 июля 2024, среда. 20:00 МСК
Австралия (ж)
Окончен
1 : 2
США (ж)
0:1 Родман – 43'     0:2 Альберт – 77'     1:2 Кеннеди – 90+1'    

Группа В. Замбия — Германия — 1:4;

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 3-й тур
31 июля 2024, среда. 20:00 МСК
Замбия (ж)
Окончен
1 : 4
Германия (ж)
0:1 Шюллер – 10'     0:2 Бюль – 47'     1:2 Банда – 49'     1:3 Шюллер – 61'     1:4 Сенс – 90+7'    

Группа А. Колумбия — Канада — 0:1;

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 3-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Колумбия (ж)
Окончен
0 : 1
Канада (ж)
0:1 Жиль – 61'    

Группа А. Новая Зеландия — Франция — 1:2.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 3-й тур
31 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Колумбия (ж)
Окончен
0 : 1
Канада (ж)
0:1 Жиль – 61'    

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

Турнирная таблица женского футбольного турнира Олимпиады-2024
Материалы по теме
CAS подтвердил снятие шести очков с женской сборной Канады за слежку за тренировкой на ОИ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android