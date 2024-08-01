Полузащитник «ПСЖ» Солер может стать одноклубником Арсена Захаряна — Фабрицио Романо

27-летний полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер может стать игроком «Реала Сосьедад», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист должен стать заменой игроку клуба и сборной Испании Микелю Мерино, который с высокой вероятностью перейдёт в лондонский «Арсенал». Сообщается, что Солер уже ведёт переговоры о личных условиях с испанским клубом.

Солер выступает за «ПСЖ» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за парижан 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.