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Генич — об игре Бериши: он там на очередной «Золотой мяч» решил наиграть?

Генич — об игре Бериши: он там на очередной «Золотой мяч» решил наиграть?
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Российский комментатор Константин Генич высказался об игре форварда «Ахмата» Бернарда Бериши, который оформил дубль в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари Нижний Новгород» (4:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
4 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Агаларов – 26'     1:1 Гоцук – 40'     2:1 Швец – 42'     3:1 Бериша – 54'     4:1 Бериша – 60'    

«Бериша там на очередной «Золотой мяч» решил наиграть? Бежит и бежит, забивает и забивает. Хотя там же «Пари НН»…», — написал Генич в телеграм-канале.

Напомним, Бериша выступает за «Ахмат» с января 2017 года. За это время косовский футболист провёл в составе грозненского клуба 185 матчей, забил 26 мячей и отдал 22 голевые передачи.

По итогам двух стартовых туров РПЛ грозненский «Ахмат» набрал два очка и занимает в турнирной таблице 11-е место, на одно очко опережая зону стыковых матчей.

Турнирная сетка Кубка России
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