Генич — об игре Бериши: он там на очередной «Золотой мяч» решил наиграть?

Российский комментатор Константин Генич высказался об игре форварда «Ахмата» Бернарда Бериши, который оформил дубль в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари Нижний Новгород» (4:1).

«Бериша там на очередной «Золотой мяч» решил наиграть? Бежит и бежит, забивает и забивает. Хотя там же «Пари НН»…», — написал Генич в телеграм-канале.

Напомним, Бериша выступает за «Ахмат» с января 2017 года. За это время косовский футболист провёл в составе грозненского клуба 185 матчей, забил 26 мячей и отдал 22 голевые передачи.

По итогам двух стартовых туров РПЛ грозненский «Ахмат» набрал два очка и занимает в турнирной таблице 11-е место, на одно очко опережая зону стыковых матчей.

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