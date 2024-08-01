Клуб АПЛ согласовал условия контракта с Жоау Феликсом — источник

Английская «Астон Вилла» согласовала личные условия контракта с крайним нападающим мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликсом, который прошлый сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды. Об этом сообщает Topskills Sports UK в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, испанский клуб хочет €40 млн за то, чтобы отпустить португальца. Отмечается, что оба клуба продолжат переговоры, чтобы заключить сделку в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери лично хочет видеть Феликса в команде и предлагает ему роль атакующего полузащитника, которая бы могла раскрыть потенциал португальца. Отмечается, что осуществить сделку будет сложно с финансовой точки зрения, однако «Астон Вилла» рассматривает возможность подписания Феликса, так как официально оформила крупную продажу Муссы Диаби в «Аль-Иттихад» за € 60 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Феликс принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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