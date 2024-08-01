Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» в матче с ЦСКА в Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в матче Кубка России с ЦСКА (1:0).

«Вы видели сегодня яркую игру, командный футбол. Хорошо получалось контролировать мяч, создавали моменты. Думаю, что заслуженно повели в счёте. Получался хороший контроль, хороший переход из обороны в атаку. В концовке немного упустили инициативу, соперник большими силами пошёл вперёд. Были хорошие возможности, чтобы проводить быстрые атаки. К сожалению, не получилось поймать. Нужно было стараться забить второй мяч. Тем не менее, сыграли в обороне достаточно надёжно. Важно, что мы сегодня выиграли, показав хороший футбол», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

В следующем матче Кубка России «Краснодар» встретится с «Ахматом», а ЦСКА сыграет с «Пари НН».

Известные дети спортсменов