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Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» в матче с ЦСКА в Кубке России

Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» в матче с ЦСКА в Кубке России
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в матче Кубка России с ЦСКА (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Ленини – 52'    

«Вы видели сегодня яркую игру, командный футбол. Хорошо получалось контролировать мяч, создавали моменты. Думаю, что заслуженно повели в счёте. Получался хороший контроль, хороший переход из обороны в атаку. В концовке немного упустили инициативу, соперник большими силами пошёл вперёд. Были хорошие возможности, чтобы проводить быстрые атаки. К сожалению, не получилось поймать. Нужно было стараться забить второй мяч. Тем не менее, сыграли в обороне достаточно надёжно. Важно, что мы сегодня выиграли, показав хороший футбол», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

В следующем матче Кубка России «Краснодар» встретится с «Ахматом», а ЦСКА сыграет с «Пари НН».

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