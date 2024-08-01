Стала известна сумма, которую «Арсенал» заплатит за трансфер чемпиона Европы Мерино

Лондонский «Арсенал» близок к завершению сделки по трансферу центрального полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микеля Мерино за € 30 млн + бонусы. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, между «канонирами» и Мерино достигнуто устное соглашение, игрок заинтересован в переезде в Лондон. Сообщается, что переговоры между клубами продолжаются.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 58 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В составе сборной Испании Мерино стал чемпионом Европы — 2024.

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