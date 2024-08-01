Тренер ЦСКА Николич высказался о поражении в матче Кубка России с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Краснодаром» (0:1).

«Хорошая игра для начала сезона — особенно учитывая, что это кубковая встреча, где у обеих команд было много замен. В матче было много динамики, борьбы, интенсивности. Первый тайм получился не самым качественным, но и там было три-четыре очень хороших голевых момента. А во втором тайме после замен команда начала играть по-другому, и это уже было похоже на нашу игру. Футболисты давили и создавали моменты. К сожалению, забить так и не получилось.

Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые сегодня поддерживали команду на трибунах. Очень приятно играть на почти полном стадионе, где было более тысячи болельщиков нашего клуба!» — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

В следующем матче Кубка России ЦСКА сыграет с «Пари НН», а «Краснодар» встретится с «Ахматом».

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