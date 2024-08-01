Тренер сборной Украины подвёл итоги выступления команды на Олимпиаде в Париже

Главный тренер сборной Украины по футболу оценил игру команды на Олимпийских играх в Париже.

«Доволен ребятами, они — большие молодцы, могут играть на уровне топ-команд. Но для этого нужно, чтобы такое напряжение было в каждом матче. Благодарим ребят за их отношение. И то, что мы на этом турнире, — очень большой успех для нашей страны. А в будущем, если ребята будут так верить в свою игру, то у нас будут победы и на Олимпийских играх», — приводит слова Ротаня Суспільне спорт.

Напомним, на групповой стадии турнира сборная Украины проиграла Ираку (1:2) и Аргентине (0:2) и одержала победу в матче с Марокко (2:1). Команда не смогла пройти в раунд плей-офф.

Материалы по теме Сборная Украины проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады-2024

Танцоры церемонии открытия ОИ-2024 отказываются от репетиции