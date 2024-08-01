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«Нефартовый стадион!» Генич отреагировал на поражение ЦСКА в матче с «Краснодаром»

«Нефартовый стадион!» Генич отреагировал на поражение ЦСКА в матче с «Краснодаром»
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Российский комментатор Константин Генич высказался о поражении ЦСКА в матче Кубка России с «Краснодаром» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Ленини – 52'    

«ЦСКА последний раз забивал в Краснодаре еще в 2020, выигрывал вообще в 2017… Нефартовый стадион! Других объяснений не найти», — написал Генич в телеграм-канале.

На 22-й минуте открыл счёт в матче нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, но гол был отменён из-за офсайда защитника клуба Александра Эктова. На 52-й минуте полузащитнику «Краснодара» Кевину Ленини удалось вывести команду вперёд.

В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА дважды встречались в рамках РПЛ. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0.

В следующем матче Кубка России ЦСКА сыграет с «Пари НН», а «Краснодар» встретится с «Ахматом».

Турнирная сетка Кубка России
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