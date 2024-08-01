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«ПСЖ» хочет подписать Йозуа Киммиха, игрок намерен покинуть «Баварию» через год

«ПСЖ» хочет подписать Йозуа Киммиха, игрок намерен покинуть «Баварию» через год
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Французский «ПСЖ» намерен провести переговоры с мюнхенской «Баварией» по поводу трансфера 29-летнего полузащитника клуба и сборной Германии Йозуа Киммиха. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, 29-летний немецкий футболист не хочет покидать нынешнюю команду этим летом и предпочел бы дождаться окончания срока действия контракта в 2025-м. «Бавария» же рассчитывает до конца трансферного окна продать своего игрока, чтобы заработать на трансфере.

Сообщается, что сделку усложняет желание самого игрока продолжить карьеру в Испании или Англии, а не Франции.

Напомним, в минувшем сезоне Киммих принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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