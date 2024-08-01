Гол Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Арсенал» в товарищеском матче

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Завершился очередной предсезонный товарищеский матч, в котором «Ливерпуль» принимал «Арсенал». Встреча прошла в Филадельфим (Пенсильвания, США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Мохамед Салах и Фабиу Карвалью. Две результативные передачи на счету хавбека Харви Эллиота. Единственный мяч «канониров» забил немецкий хавбек Кай Хаверц.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Бетис» в товарищеском матче со счётом 1:0. «Арсенал» в предыдущей игре победил «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Отметим, в другой игре американской серии предсезонных товарищеских матчей «Челси» обыграл мексиканский футбольный клуб «Америка» со счётом 3:0. В составе лондонцев забитыми мячами отличились Марк Гиу, Кристофер Нкунку и Нони Мадуэке.

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