Личка объяснил разгромное поражение «Динамо» в матче со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал разгромное поражение команды в матче Кубка России со «Спартаком» (0:3).

«По ходу матча мы играли хуже и хуже. Когда счёт стал 0:2, думаю, судьба игры уже была предрешена. Соперник успокоился и просто хорошо играл в футбол. Нам же было тяжело. Молодые ребята стараются, но им пока не хватает качества работы с мячом и опыта. У нас непростая ситуация, проиграли заслуженно.

У нас выходят на поле игроки 2005-2006 годов рождения – молодые ребята. Я не могу требовать от них, чтобы они вытаскивали такие игры. И с таким соперником, как «Спартак», нелегко играть, когда у тебя на поле 5 молодых футболистов. Соперник сегодня был лучше и заслужил победу», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

В следующем матче Кубка России «Спартак» встретится с «Крыльями Советов», а «Динамо» сыграет с махачкалинским «Динамо».