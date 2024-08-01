Алексей Миранчук стал четвёртым игроком Европы по атакующим статистическим показателям

Российский полузащитник американского футбольного клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук, ранее выступавший за итальянскую «Аталанту», стал четвёртым игроком Европы в минувшем сезоне среди вингеров и атакующих полузащитников в топ-5 лигах по ожидаемому количеству голов. Об этом сообщает пресс-служба американского клуба после объявления о подписании игрока.

По информации источника, Миранчук уступил по ключевым атакующим показателям на 90 минут только Кевину Де Брёйне («Манчестер Сити»), Мохамеду Салаху («Ливерпуль») и Лерою Зане («Бавария»). Сообщается, что у Миранчука 0,41 по npxG/90 (создание голов без учёта пенальти), 0,29 по ожидаемым ассистам и 0,7 по показателю эффективности xGC (метрика вратаря, соответствующая готовности успешно реагировать на опасные моменты и атаки Алексея).

30 июля «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).

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