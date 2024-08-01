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Ерохин объяснил, почему «Зенит» долго не мог забить «Факелу» в матче Кубка России

Ерохин объяснил, почему «Зенит» долго не мог забить «Факелу» в матче Кубка России
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о кубковом матче с «Факелом» (3:0).

Команды сыграли между собой в 1-м туре группового этапа Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 25'     2:0 Черов – 70'     3:0 Изидор – 84'    
Удаления: нет / Багамаев – 88'

«Почему так долго не удавалось забить с игры? Отчасти из-за того, что соперник всей командой глубоко оборонялся, и мало было свободных зон, чтобы комбинировать. Поэтому не так много моментов удавалось в первом тайме создавать. Но после второго мяча уже во втором тайме игра немножко подраскрылась, стали появляться моменты, могли забивать ещё в концовке.

— Ваш гол — это что-то наигранное? Подача была в ту же точку, куда обычно подают на тренировках, или по ситуации действовали?
— Естественно, мы к каждому матчу готовимся, отталкиваемся от соперника. Те стандарты, которые используем, различны в каждом матче. Сегодня то, что планировали, получилось», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

Следующий матч питерский клуб проведёт с «Ростовом» в 3-м туре чемпионата России. Встреча на «Газпром Арене» состоится 3 августа в 17:30 мск.

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