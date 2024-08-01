«Если перейдёт в Медиалигу». Воробьёв назвал два необходимых условия чемпионства «Динамо»

Бывший вице‑президент московского «Динамо» Анатолий Воробьёв высказался о шансах бело-голубых завоевать чемпионское звание.

«Шансы на первое место в первой половине XXI века у «Динамо» будут при выполнении двух условий. Если «Динамо» перейдёт из РПЛ в Медиалигу. Там победа гораздо ближе, особенно в новой форме. И если «Динамо» выкупит у меня акцию клуба, которая у меня осталась», — приводит слова Воробьёва Metaratings.

Московское «Динамо» выигрывало национальное чемпионство 11 раз в своей истории. В последний раз это произошло весной 1976 года, когда бело-голубые стали победителями однокругового весеннего чемпионата СССР. В сезоне-2023/2024 столичный клуб лидировал в РПЛ за тур до финиша, но уступил в решающем гостевом матче 30-го тура «Краснодару» (0:1) и занял в итоговой турнирной таблице третье место.

После двух туров сезона-2024/2025 «Динамо» занимает в чемпионской гонке второе место, набрав максимально возможные шесть очков и уступая «Зениту» по дополнительным показателям.