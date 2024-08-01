Кафанов рассказал, кто из вратарей «Ростова» будет основным в матче с «Зенитом»

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов, курирующий работу с вратарями, назвал голкипера жёлто-синих, который должен занять место в воротах в предстоящем выездном матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с действующим чемпионом и лидером текущей турнирной таблицы петербургским «Зенитом».

«Нет ли ясности, кто будет играть с «Зенитом»? Есть. С «Зенитом» будет играть Рустам Ятимов», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Летом 2024 года в «Ростове» полностью сменилась бригада вратарей. Вместо ушедших Сергея Песьякова и Никиты Медведева состав дончан пополнили 26-летний голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов, 30-летний боснийский вратарь Хидает Ханкич и арендованный у «Зенита» 21-летний Даниил Одоевский. В двух матчах РПЛ текущего сезона с ЦСКА (0:0) и «Крыльями Советов» (3:1) ворота жёлто-синих защищал Ятимов, в игре 1-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (0:1) — Ханкич.