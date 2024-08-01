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Кафанов ответил на вопрос о «первом номере» среди голкиперов «Ростова»

Кафанов ответил на вопрос о «первом номере» среди голкиперов «Ростова»
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Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов, курирующий работу с вратарями, отреагировал на вопрос о том, кто из голкиперов клуба является основным.

«Есть ли разделение на Кубок, где играет Ханкич, и чемпионат, где выходит Ятимов? Нет. Матчи чемпионата и Кубка используем, чтобы всё понять – только в играх сможем оценить потенциал. По тренировкам есть впечатление, но это не всё, игры должны подсказать. На сегодняшний день у нас нет чёткого разделения. …Очень надеюсь, и пока так и есть, что мы из-за вратарей очки не теряем и за это время получаем информацию, как они действуют в играх», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Летом 2024 года «Ростов» полностью сменил вратарскую бригаду. Состав жёлто-синих покинули Сергей Песьяков и Никита Медведев, вместо которых пришли 26-летний голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов, 30-летний боснийский вратарь Хидает Ханкич и арендованный у «Зенита» 21-летний Даниил Одоевский. В двух матчах РПЛ текущего сезона с ЦСКА (0:0) и «Крыльями Советов» (3:1) ворота «Ростова» защищал Ятимов, в игре 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (0:1) — Ханкич.

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