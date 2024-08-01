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Тренер «Локомотива» Тш: «Спартак» и «Краснодар» могут собрать такой же состав, как «Зенит»

Тренер «Локомотива» Тш: «Спартак» и «Краснодар» могут собрать такой же состав, как «Зенит»
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Российский главный тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин высказался о причинах успехов петербургского «Зенита» и возможностях других российских клубов с ним конкурировать.

«Вы называете хорошую работу тренера и селекции доминированием? Люди правильно работают, поэтому они на первом месте. У клубов есть сопоставимые бюджеты, но они не выигрывают столько, сколько выиграл «Зенит». Надо не обижаться, а себе задавать вопрос: почему питерцы лучше работают? «Спартак» или «Краснодар» могут собрать такой же состав. У «Зенита» лучше получается интегрировать новых игроков в команду. Они лидеры российского футбола последние пять лет. До этого столько «Спартак» выигрывал. Проще всего свалить свои неудачи на успех других», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» из Санкт-Петербурга неизменно становился чемпионом России на протяжении шести последних сезонов. В текущей турнирной таблице РПЛ сине-бело-голубые находятся на первой строчке, набрав шесть очков в двух матчах.

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