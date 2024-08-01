«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бетис» в товарищеском матче
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Сегодня, 1 августа, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бетис» в товарищеском матча. Встреча на стадионе «Снэпдрэгон Стэдиум» завершилась со счётом 3:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
01 августа 2024, четверг. 05:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 2
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Лосада – 15' 1:1 Рашфорд – 18' 2:1 Диалло – 24' 3:1 Каземиро – 31' 3:2 Д. Льоренте – 61'
В составе «МЮ» забитыми мячами отметились нападающие Маркус Рашфорд и Амад Диалло, а также полузащитник Каземиро.
За «Бетис» отличились нападающий Икер Лосада и защитник Диего Льоренте.
«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне занял в АПЛ восьмое место с 60 очками и сыграет в Лиге Европы. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (91 очко).
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