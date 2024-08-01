«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бетис» в товарищеском матче

Сегодня, 1 августа, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бетис» в товарищеском матча. Встреча на стадионе «Снэпдрэгон Стэдиум» завершилась со счётом 3:2.

В составе «МЮ» забитыми мячами отметились нападающие Маркус Рашфорд и Амад Диалло, а также полузащитник Каземиро.

За «Бетис» отличились нападающий Икер Лосада и защитник Диего Льоренте.

«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне занял в АПЛ восьмое место с 60 очками и сыграет в Лиге Европы. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (91 очко).