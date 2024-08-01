Российский тренер в Узбекистане оценил перспективы трансфера Файзуллаева из ЦСКА в Европу

Российский главный тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин высказался о возможном переходе в один из европейских чемпионатов 20-летнего атакующего хавбека ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева.

«Он ключевой игрок ЦСКА, национальной и молодёжной сборных. Какого опыта ему ещё набираться? Если будет предложение, которое всех устроит, перейдёт. Это в паспорте ему не так много лет, а по игре он уже опытный футболист. С нервами у него тоже всё в порядке, что он ещё может приобрести? Будет только расти в индивидуальном мастерстве, что можно делать в любом возрасте. Аббос готов для чемпионата самого высокого уровня», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

20-летний атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев перешёл в московский ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 500 тыс.