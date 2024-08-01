«Милан» обыграл «Реал», Соболенко стартовала с победы в Вашингтоне. Главное к утру

В товарищеском матче «Милан» одержал победу над мадридским «Реалом» со счётом 1:0, белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у россиянки Камиллы Рахимовой (7:5, 4:6, 6:4) во втором круге турнира в Вашингтоне, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повторил достижение Кевина Дюранта и Кармело Энтони в сборной США на Олимпиадах. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».