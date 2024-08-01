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1 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпиады

«Милан» обыграл «Реал», Соболенко стартовала с победы в Вашингтоне. Главное к утру
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В товарищеском матче «Милан» одержал победу над мадридским «Реалом» со счётом 1:0, белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у россиянки Камиллы Рахимовой (7:5, 4:6, 6:4) во втором круге турнира в Вашингтоне, лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повторил достижение Кевина Дюранта и Кармело Энтони в сборной США на Олимпиадах. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Милан» обыграл «Реал» благодаря голу Чуквезе.
  2. Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Вашингтоне, обыграв россиянку Рахимову.
  3. Леброн повторил достижение Кевина Дюранта и Кармело Энтони в сборной США на Олимпиадах.
  4. Касаткина уступила Доулхайд на WTA-500 в Вашингтоне, отдав решающий сет «под ноль».
  5. Карен Хачанов проиграл 175-й ракетке мира на старте турнира в Вашингтоне.
  6. Пань Чжаньлэ с мировым рекордом победил на 100 м вольным стилем на Олимпиаде-2024.
  7. Клуб АПЛ согласовал условия контракта с Жоау Феликсом — источник.
  8. Андрей Рублёв с победы стартовал на турнире в Вашингтоне.
  9. Китайский пловец обвинил австралийцев и американцев в неуважении на ОИ-2024.
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