Российский тренер в Узбекистане высказался о выступлении сборной на ОИ-2024

Александр Крестинин, российский тренер «Локомотива» (Ташкент), высказался о выступлении сборной Узбекистана на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

«Само по себе выступление Узбекистана на Олимпиаде дорогого стоит. Какой путь надо было пройти, чтобы туда попасть! Они удачно сыграли на Кубке Азии, что не всем удаётся из-за высокой конкуренции. С Испанией игра больше удалась, чем с Египтом. Но так бывает, тренерский штаб разберётся. Пропустили необязательный гол, в атаке не клеилось, особенно во втором тайме. С другой стороны, с испанцами здорово играли. Сборная Узбекистана готова выступать на самом высоком уровне, но по футбольным моментам на этой Олимпиаде не получилось. Не сказал бы, что не хватило опыта, просто такое бывает. Вспомните, сколько раз на чемпионатах мира победитель не выходил из группы. Я хорошо знаю тренерский штаб олимпийской сборной. Не думаю, что ей не хватило сил на матч с Египтом», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Узбекистан занял последнее место (1 очко) в группе С с Египтом (7 очков), Испанией (6 очков) и Доминиканской Республикой (2 очка).