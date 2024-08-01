Ерохин: статистические данные — они второстепенные. Первостепенные — это победы

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о желании попасть в топ-5 бомбардиров клуба среди игроков центра поля.

На данный момент Ерохин занимает седьмое место с 38 мячами. На шестой строчке расположился Константин Зырянов – 39 мячей, открывает пятёрку Павел Садырин – 41 мяч.

«Честно говоря, так пристально за статистикой не слежу. Больше концентрируюсь на том, чтобы помочь команде в каждом конкретном матче. Если гол помог сегодня победить, то это можно занести в актив. Поэтому статистические данные — они второстепенные. Первостепенные — это победы», — приводит слова Ерохина официальный сайт клуба.

В новом сезоне-2024/2025 Ерохин сыграл два матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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