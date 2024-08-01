БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ерохин: статистические данные — они второстепенные. Первостепенные — это победы

Ерохин: статистические данные — они второстепенные. Первостепенные — это победы
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о желании попасть в топ-5 бомбардиров клуба среди игроков центра поля.

На данный момент Ерохин занимает седьмое место с 38 мячами. На шестой строчке расположился Константин Зырянов – 39 мячей, открывает пятёрку Павел Садырин – 41 мяч.

«Честно говоря, так пристально за статистикой не слежу. Больше концентрируюсь на том, чтобы помочь команде в каждом конкретном матче. Если гол помог сегодня победить, то это можно занести в актив. Поэтому статистические данные — они второстепенные. Первостепенные — это победы», — приводит слова Ерохина официальный сайт клуба.

В новом сезоне-2024/2025 Ерохин сыграл два матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Ерохин объяснил, почему «Зенит» долго не мог забить «Факелу» в матче Кубка России

Легионеры на контракте с «Зенитом»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android