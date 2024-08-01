«Песьяков учился три года». Кафанов рассказал об обучении вратарей «Ростова» игре ногами

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов, курирующий работу с голкиперами, объяснил, почему вратари жёлто-синих меньше участвуют в розыгрыше мяча при выходе в атаку по сравнению с прошлым сезоном.

«Во-первых, таких вратарей, кто может так играть, очень мало – мы соблюдаем принцип постепенности. Они ещё не готовы всю игру действовать так, как полевые игроки. Поэтому просим убрать малейший риск, просим, чтобы пока не рисковали. И в то же время идёт ежедневный процесс обучения, нам нужно двигаться в этом направлении.

Когда вратари будут делать в этом плане то, что требуется? Всё индивидуально. Все по-разному воспринимают. Сергей Песьяков учился этой игре три года, при том что раньше хорошо играл ногами, но всё равно были ошибки. Нашим ребятам эта игра нравится, каждый день мы над этим работаем, посмотрим, как быстро они смогут применять это именно в играх», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Летом 2024 года в «Ростове» полностью сменилась бригада вратарей. Вместо ушедших Сергея Песьякова и Никиты Медведева состав дончан пополнили 26-летний голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов, 30-летний боснийский вратарь Хидает Ханкич и арендованный у «Зенита» 21-летний Даниил Одоевский. В двух матчах РПЛ текущего сезона, с ЦСКА (0:0) и «Крыльями Советов» (3:1), ворота жёлто-синих защищал Ятимов, в игре 1-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (0:1) — Ханкич.