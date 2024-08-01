Расписание матчей Кубка России 1 августа

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Сегодня, 1 августа, пройдут матчи Пути РПЛ и Пути регионов Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Пути РПЛ Кубка России 1 августа (время — московское):

19:30. Группа А. «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов».

Расписание матчей Пути регионов Кубка России 1 августа (время — московское):

16:00. «Сокол» (Казань) – «Волна» (Нижегородская область);

17:45. ZOV (Москва) – «Торпедо-Владимир»;

18:00. «Амкал» (Москва) – «Коломна»;

19:00. «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) – «Тверь».

Всего для участия в розыгрыше Кубка России сезона-2024/2025 были заявлены 13 любительских клубов: «Череповец-СШОР-Витязь», «Оргэнергострой» (Димитровград), «СШОР 1-Кристалл-Константиновское» (Санкт-Петербург), «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург), «СШ «Ленинградец» (Ленинградская область), «Псков», «Ильпар» (Пермский край), «Анри» (Владивосток), «Темп» (Барнаул), ZOV (Москва), «БроукБойз» (Москва), 2DROTS (Москва), «Амкал» (Москва).