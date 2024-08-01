Футбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже: расписание матчей плей-офф

В субботу, 3 августа, начнутся матчи плей-офф олимпийского турнира среди женщин.

Олимпийские игры. Футбол, женщины

Расписание матчей плей-офф (время — московское)

1/4 финала

3 августа

16:00. США — Япония

18:00. Испания — Колумбия

20:00. Канада — Германия

22:00. Франция — Бразилия

1/2 финала

6 августа

За 3-е место

9 августа

Финал

10 августа

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.