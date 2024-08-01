Футбол, женщины, Олимпиада-2024 в Париже: расписание матчей плей-офф

В субботу, 3 августа, начнутся матчи плей-офф олимпийского турнира среди женщин.
Олимпийские игры. Футбол, женщины
Расписание матчей плей-офф (время — московское)
1/4 финала
3 августа
16:00. США — Япония
18:00. Испания — Колумбия
20:00. Канада — Германия
22:00. Франция — Бразилия
1/2 финала
6 августа
За 3-е место
9 августа
Финал
10 августа
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.