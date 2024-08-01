Защитник Страхиня Павлович перешёл в «Милан», контракт — до лета 2028 года

«Милан» объявил о подписании защитника «РБ Зальцбург» Страхини Павловича, сообщает на официальном сайте клуба.

Сумма трансфера составила € 18 млн. Контракт игрока к клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Павловича в € 25 млн.

В прошлом сезоне 23-летний футболист сыграл 37 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

За свою профессиональную карьеру Павлович поиграл за «Партизан», «Монако», Серкль Брюгге» и «Базель». Всего же на счету молодого защитника 169 матчей, девять забитых мячей и 10 голевых передач.

На данный момент в составе «Милана», кроме Павловича, ещё пять центральных защитников: Фикайо Томори, Малик Тшау, Пьер Калюлю и Маттео Габбиа.

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