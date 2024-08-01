Игрок «Динамо» Чавес: очень расстроен результатом со «Спартаком» в Кубке России

Футболист «Динамо» Луис Чавес подвёл итоги матча Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3).

«Очень расстроен результатом со «Спартаком». Нам немного не хватило а игре, чтобы показать характер. У нас были ошибки в защите, но мы проведём работу надо ошибками», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 31 июля. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Итоговый результат — 3:0. На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, сыграв на добивании после отскока от голкипера «Динамо» Игоря Лещука. На 68-й минуте нападающий «Спартака» Хесус Медина удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил защитник красно-белых Павел Маслов с передачи нападающего Антона Зиньковского. В прошлом сезоне команды трижды встречались в матчах Кубка России. В групповом этапе сначала «Спартак» разгромил «Динамо» со счётом 4:1, затем выиграли бело голубые — 3:0. В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Спартак» выиграл со счётом 2:0 и выбил «Динамо» из Кубка России. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».