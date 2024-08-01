Расписание матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа

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Сегодня, 1 августа, пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Расписание матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа (время — московское):

20:00. «Эльфсборг» (Швеция) — «Шериф» (Молдавия) (1:0);

20:15. «Силькеборг» (Дания) — «Мольде» (Норвегия) (1:3);

20:30. «Маккаби» П-Т (Израиль) — «Брага» (Португалия) (0:2);

20:30. «Трабзонспор» (Турция) — «Ружомберок» (Словакия) (2:0);

21:00. «Ботев» П (Болгария) — «Панатинаикос» (Греция) (1:2);

21:00. «Риека» (Хорватия) — «Корвинул» (Румыния) (0:0);

21:00. «Серкль Брюгге» (Бельгия) — «Килмарнок» (Шотландия) (1:1);

21:00. «Войводина» (Сербия) — «Аякс» (Нидерланды) (0:1);

21:30. «Рапид» В (Австрия) — «Висла» Кр (Польша) (2:1).

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.