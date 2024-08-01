Новости дня 31 июля — в видео «Чемпионата»

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 31 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 31 июля:

1) «Спартак» разгромил московское «Динамо» в матче Кубка России.

2) Даниил Медведев и Роман Сафиуллин покинули Олимпиаду-2024.

3) СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым.

4) «Краснодар» с минимальным счётом обыграл ЦСКА в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России.

5) Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил о завершении тренерской карьеры.

6) Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал Олимпиады в Париже.

7) «Ахмат» разгромил «Пари НН» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.