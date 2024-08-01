Хесус Медина: не знаю, кто критиковал меня в прошлом сезоне, я упорно работаю

Нападающий московского «Спартака» Хесус Медина высказался о критике в свой адрес.

«Не знаю, кто меня критиковал в том сезоне. Я ничего не читал об этом. Я хорошо выполняю свою работу. На меня критика никак не влияет. Я упорно работаю, что важно», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Хесус Медина провёл 24 матча, в которых забил пять мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего 10 игр и три результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Вчера, 31 июля, «Спартак» встречался с московским «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Красно-белые одержали победу со счётом 3:0. Медина забил с пенальти.