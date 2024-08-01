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Российский тренер в Узбекистане предположил, почему Урунов не смог заиграть в «Спартаке»

Российский тренер в Узбекистане предположил, почему Урунов не смог заиграть в «Спартаке»
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Российский главный тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин предположил, почему Остон Урунов не смог заиграть в московском «Спартаке».

«Бытовых моментов не знаю, но по играм и информации людей, которые с ним были, Остон не нашёл баланса в индивидуальных и командных действиях. По индивидуальным качествам он сильный, но, чтобы проявлять себя в команде, баланса не хватило. Его брали, чтобы свою игру Урунов интегрировал в команду, но не получилось как в «Спартаке», так и в других командах.

Давайте посмотрим. Сейчас уехал в хороший чемпионат, но только время покажет. Но он точно сделал выводы и переосмыслил ситуацию. Возраст ещё хороший, всё впереди», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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