«Это не уровень профессионального футбола». Илич — об игре «Пари НН» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (1:4). Встреча прошла вчера, 31 июля.

«Третью игру мы совершаем одни и те же ошибки в обороне. В это сложно поверить. Даже не знаю, что сказать. Такое количество ошибок — это не уровень профессионального футбола.

В чём причина, что «Пари НН» сбавил во втором тайме? Понятно, что во второй половине мы сбавили. Это произошло потому, что в первом тайме мы пропустили два гола. «Ахмату» уже было гораздо проще играть», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

В составе «Ахмата» отличились Гамид Агаларов (с пенальти), Антон Швец и Бернард Бериша (дважды). За «Пари НН» забил Кирилл Гоцук.