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«Это не уровень профессионального футбола». Илич — об игре «Пари НН» в матче с «Ахматом»

«Это не уровень профессионального футбола». Илич — об игре «Пари НН» в матче с «Ахматом»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (1:4). Встреча прошла вчера, 31 июля.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
4 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Агаларов – 26'     1:1 Гоцук – 40'     2:1 Швец – 42'     3:1 Бериша – 54'     4:1 Бериша – 60'    

«Третью игру мы совершаем одни и те же ошибки в обороне. В это сложно поверить. Даже не знаю, что сказать. Такое количество ошибок — это не уровень профессионального футбола.

В чём причина, что «Пари НН» сбавил во втором тайме? Понятно, что во второй половине мы сбавили. Это произошло потому, что в первом тайме мы пропустили два гола. «Ахмату» уже было гораздо проще играть», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

В составе «Ахмата» отличились Гамид Агаларов (с пенальти), Антон Швец и Бернард Бериша (дважды). За «Пари НН» забил Кирилл Гоцук.

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