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Зиньковский прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России

Зиньковский прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России
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Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Динамо». Встреча прошла вчера, 31 июля, и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

«В первую очередь матч с «Динамо» — это дерби. На такие игры настраиваться не нужно. Понимали, что будет трудно. Это Кубок — есть ротация. Но, конечно же, все хотят победить. Нам удалось забить свои моменты и не пропустить.

Не знаю, можно ли сказать, что «Динамо» для «Спартака» удобный соперник. Просто так получается. Может быть, с ними проводим лучшие игры. Не знаю, как это объяснить. Просто так получается», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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