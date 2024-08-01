Зиньковский прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со столичным «Динамо». Встреча прошла вчера, 31 июля, и завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

«В первую очередь матч с «Динамо» — это дерби. На такие игры настраиваться не нужно. Понимали, что будет трудно. Это Кубок — есть ротация. Но, конечно же, все хотят победить. Нам удалось забить свои моменты и не пропустить.

Не знаю, можно ли сказать, что «Динамо» для «Спартака» удобный соперник. Просто так получается. Может быть, с ними проводим лучшие игры. Не знаю, как это объяснить. Просто так получается», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.