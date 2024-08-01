В «Атланте» рассказали, когда Миранчук должен присоединиться к команде

В пресс‑службе американского футбольного клуба «Атланта Юнайтед» заявили, что российский новичок команды Алексей Миранчук может приехать в США на следующей неделе.

— Сколько времени должно занять решение вопроса с визой? И когда должен приехать Алексей?

— Может быть, на следующей неделе. Это не вопрос визы. Ему просто нужно получить разрешение на работу, прежде чем он сможет въехать в страну. Обычно это занимает две недели, — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Атланты» «Матч ТВ».

Напомним, 30 июля «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).