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Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал победу в матче Кубка России с «Пари НН»

Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал победу в матче Кубка России с «Пари НН»
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (4:1).

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
4 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Агаларов – 26'     1:1 Гоцук – 40'     2:1 Швец – 42'     3:1 Бериша – 54'     4:1 Бериша – 60'    

«Довольно нормальная игра, хорошей её не назовёшь, потому что есть нам что улучшать. Были определённые трудности, так как менялись в тактическом плане, играли с чистого листа и не имели тренировочных дней после игры в Оренбурге. За это можно сказать парням: «Отлично», но задумки не всегда получались. Хороший матч. Одержали первую победу. Готовимся к воскресенью.

Что могу сказать об игре новичков? Мы их знаем, долго вели переговоры по ним. Понятно, что нужно время, чтобы их интегрировать в игру. Время, которое им было дано, было больше для того, чтобы посмотреть на их состояние. Их нужно со временем встраивать в игру. Для первого раза считаю, что они сыграли неплохо: тот же Кардосо имел моменты и мог забить в дебютном матче», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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