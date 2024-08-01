Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал победу в матче Кубка России с «Пари НН»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (4:1).

«Довольно нормальная игра, хорошей её не назовёшь, потому что есть нам что улучшать. Были определённые трудности, так как менялись в тактическом плане, играли с чистого листа и не имели тренировочных дней после игры в Оренбурге. За это можно сказать парням: «Отлично», но задумки не всегда получались. Хороший матч. Одержали первую победу. Готовимся к воскресенью.

Что могу сказать об игре новичков? Мы их знаем, долго вели переговоры по ним. Понятно, что нужно время, чтобы их интегрировать в игру. Время, которое им было дано, было больше для того, чтобы посмотреть на их состояние. Их нужно со временем встраивать в игру. Для первого раза считаю, что они сыграли неплохо: тот же Кардосо имел моменты и мог забить в дебютном матче», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.