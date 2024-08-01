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Экс-тренер Кыргызстана: неизвестно, когда Россию вернут, но она должна быть готова к этому

Экс-тренер Кыргызстана: неизвестно, когда Россию вернут, но она должна быть готова к этому
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Российский главный тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин, ранее работавший в сборной Кыргызстана, высказался о товарищеских матчах сборной России в условиях отстранения от международных турниров.

«Многие скептически относились к матчам сборной России с азиатскими командами. Понимаете почему?
Эти люди, наверное, до сих пор не поменяли мнение об играх сборной России. А с кем играть? Надо же проводить контрольные встречи. Неизвестно, когда Россию вернут, но в какой бы момент это ни случилось, сборная должна быть готова. А для этого надо играть. РФС делает всё, что в его силах. Такие игры нужны, но кто-то в стране мыслит по-другому. Я считаю, что играть надо», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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