Магомед Адиев высказался об отношении «Ахмата» к матчам Кубка России

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался об отношении к Фонбет Кубку России.

«Мы серьёзно относимся к кубковым играм. Понятно, что мы хотим выйти из группы, это наша основная цель. Это третья официальная игра, мы ещё не набрали оборотов, которых мы хотели. Игровой тонус должен подняться. Считаю, что мы приняли правильное решение, хотя игра с «Локомотивом» тоже для нас важна. Посмотрим: кое-какие плановые перестановки мы к ней сделаем», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Вчера, 31 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» встречался с «Пари Нижний

Новгород» и одержал победу со счётом 4:1. В составе «Ахмата» отличились Гамид Агаларов (с пенальти), Антон

Швец и Бернард Бериша (дважды). За «Пари НН» забил Кирилл Гоцук.