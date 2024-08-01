Игрок «Химок» Магомедов: мы оказались удачливее «Оренбурга» и дожали в концовке

Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Встреча прошла вчера, 31 июля. «Химки» выиграли со счётом 1:0. Бутта Магомедов стал автором победного гола на 90-й минуте.

«Хорошие и положительные эмоции от победы над «Оренбургом». Я считаю, что был равный матч, потому что у обеих команд были хорошие моменты. В концовке оказались удачливее и дожали», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в группе В «Локомотив» встречался с «Ростовом». Матч завершился победой железнодорожников с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Вадим Раков.