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Игрок «Химок» Магомедов: мы оказались удачливее «Оренбурга» и дожали в концовке

Игрок «Химок» Магомедов: мы оказались удачливее «Оренбурга» и дожали в концовке
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Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Встреча прошла вчера, 31 июля. «Химки» выиграли со счётом 1:0. Бутта Магомедов стал автором победного гола на 90-й минуте.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Магомедов – 90'    

«Хорошие и положительные эмоции от победы над «Оренбургом». Я считаю, что был равный матч, потому что у обеих команд были хорошие моменты. В концовке оказались удачливее и дожали», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в группе В «Локомотив» встречался с «Ростовом». Матч завершился победой железнодорожников с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Вадим Раков.

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