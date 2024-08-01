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Фёдор Чалов объявил об уходе из ПФК ЦСКА

Фёдор Чалов объявил об уходе из ПФК ЦСКА
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Нападающий московского ПФК ЦСКА Фёдор Чалов объявил об уходе из армейской команды. Он поблагодарил клуб за совместную историю, а также отметил, что долго шёл к решению перейти в зарубежный чемпионат. По данным СМИ, Чалов в ближайшее время подпишет контракт с греческим ПАОКом.

«Взросление — это всегда про ответственность. В первую очередь хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведённых вместе. Можно сказать, совершеннолетие.

Оглядываясь назад, я испытываю благодарность. Руководству клуба, команде, болельщикам, академии, и всем тренерам, с которыми мне посчастливилось поработать за эти годы. Эти 18 лет в клубе научили меня работать и бороться за мечту, в этом и заключается для меня идея спорта. Я долго шёл к этому решению.

Вокруг много мнений и домыслов, но, как я и писал выше, любое важное решение в жизни накладывает на тебя ответственность. За себя, семью и карьеру. Как и всегда, я готов выкладываться и расти, я чувствую поддержку семьи и свою уверенность в том, что делаю всё правильно. Я остаюсь верным себе и своим целям.

ЦСКА — это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моём сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло!

Цвета меняются, история продолжается…" — написал Чалов в своём телеграм-канале.

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