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Слот — о победе над «Арсеналом»: «Ливерпуль» всегда хочет выигрывать

Слот — о победе над «Арсеналом»: «Ливерпуль» всегда хочет выигрывать
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвёл итоги товарищеского матча с лондонским «Арсеналом».

«Думаю, несмотря на то что мы играли товарищеский матч, побеждать хочется всегда. Так и должно быть. Вы всегда хотите выигрывать, делаете всё, чтобы добиться победы. Хорошо, что нам удалось это сделать, но больше всего я доволен тем, как мы выиграли. Конечно, я видел, что во втором тайме нам было тяжело, «Арсенал» прессинговал и давил. Но мы хорошо оборонялись, и я не думаю, что соперник создал по-настоящему опасные моменты во второй половине встречи», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоялся в ночь со среды на четверг. «Красные» одержали победу со счётом 2:1.

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