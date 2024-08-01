Крестинин: Галицкий — умный мужик, не приемлю разговоры, что он лишил «Краснодар» титула

Российский главный тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин высказался о президенте «Краснодара» Сергее Галицком. По мнению специалиста, Галицкий — умный и грамотный руководитель, поэтому нельзя говорить, что он лишил «Краснодар» титула в прошлом сезоне.

«Галицкий — умный и грамотный мужик в футболе и бизнесе, что и доказал. Мы не можем знать всего, что было внутри клуба. Он не враг себе, значит, были веские основания. Я не приемлю слова, что Галицкий лишил или украл титул у “Краснодара”. Любое решение принимается не спонтанно», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в минувшем сезоне «Краснодар» завоевал серебряные медали чемпионата России.