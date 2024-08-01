Данила Козлов: мне максимально комфортно в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов рассказал о своей адаптации в команде. Он заявил, что чувствует себя в стане «быков» максимально комфортно и команда приняла его безупречно. Также Козлов отметил, что доволен игрой «Краснодара» на старте нового сезона.

«Коллектив просто безупречно меня принял, мне максимально комфортно. Я ощущаю себя уверенным членом команды. Могу только поблагодарить партнёров за это. Игрой команды я доволен, мы провели качественную игру с ЦСКА. Мы контролировали матч. Ну а что касается моей игры, то хотелось бы совершить результативные действия», — сказал Козлов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Козлова «Краснодар» объявил 27 июня. 19-летний Данила — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику».