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Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов: у Дениса Глушакова хорошая форма, Puma

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов: у Дениса Глушакова хорошая форма, Puma
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Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов пошутил по поводу физической формы одноклубника Дениса Глушакова.

«У Дениса Глушакова хорошая форма, Puma, все видели», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

37-летний Денис Глушаков пополнил состав «Химок» в текущее трансферное окно. Ранее он выступал за армянский «Урарту».

Вчера, 31 июля, «Химки» одержали победу в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» со счётом 1:0. Бутта Магомедов стал автором победного гола на 90-й минуте.

Ранее в группе В Кубка России «Локомотив» встречался с «Ростовом». Матч завершился победой железнодорожников с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Вадим Раков.

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