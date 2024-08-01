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Защитник «Оренбурга» Зотов: кроме Кубка России, нет другой альтернативы еврокубкам

Защитник «Оренбурга» Зотов: кроме Кубка России, нет другой альтернативы еврокубкам
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Футболист «Оренбурга» Георгий Зотов считает, что Фонбет Кубок России является отличной альтернативой еврокубкам.

«Мы, к сожалению, не смогли забить свои моменты в матче с «Химками», а также в конце игры допустили оплошность и пропустили. Надо забивать, чтобы выигрывать. В этой игре получили практику те футболисты, кто мало играл. Я считаю, что мы неплохо сыграли, но просто не повезло.

На данный момент, кроме такого Кубка России, нет другой альтернативы еврокубкам. Поэтому считаю нормальным такой формат этого турнира», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, накануне, 31 июля, «Оренбург» провёл матч Кубка России с «Химками». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Химок».

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